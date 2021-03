Coronavirus, i dati del 13 marzo: a Monza e Brianza +750 positivi, più di 6mila ricoveri in Lombardia (Di sabato 13 marzo 2021) Il bollettino della Regione per sabato 13 marzo: sono +750 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +5.809 in Lombardia con 40.120 tamponi effettuati (7,23%). Oltre 6mila i pazienti ricoverati. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 marzo 2021) Il bollettino della Regione per sabato 13: sonoi nuovi casi in provincia di, sono +5.809 incon 40.120 tamponi effettuati (7,23%). Oltrei pazienti ricoverati.

Advertising

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira ma DA DOVE LI PRENDETE I DATI CHE AVETE DATO IN DIRETTA SUGLI EFFETTI ALLERGICI? I dati sono Q… - borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - RegioneER : #Coronavirus, da lunedì 15 MARZO tutta l'Emilia-Romagna in ZONA ROSSA. La decisione del Governo sulla base delle in… - TemaMarco60 : RT @andiamoviaora: 'Data di esecuzione: 9 marzo 2021. Al 28 febbraio 2021, per il Regno Unito vaccini Pfizer/BioNTech e AstraZeneca In tutt… - LucaGattuso : I dati diffusi dal Min.Salute 13/03/2021 520.061 positivi (+10.074) 2.579.896 guariti (+14.970) 24.153 ricoverati (… -