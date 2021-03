Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi Amici 20: Età, Genitori, Instagram e Las Vegas (Di sabato 13 marzo 2021) Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di Amici 20 vincendo la sfida con Evandro. Tancredi ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Las Vegas è in vetta alle classifiche delle radio. Tancredi è uno dei cantanti che accedono al serale di Amici in onda dal 20 marzo 2021. Chi è Tancredi? Nome: Tancredi Cantù Rajnoldi Nome d’Arte: Tancredi Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non ... Leggi su chiecosa (Di sabato 13 marzo 2021), all’anagrafeè un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di20 vincendo la sfida con Evandro.ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Lasè in vetta alle classifiche delle radio.è uno dei cantanti che accedono al serale diin onda dal 20 marzo 2021. Chi è? Nome:Nome d’Arte:Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non ...

Advertising

potaraPower_ : @dadoSuperSantos @tancredipalmeri Vabbè ma Tancredi era quello che sfotteva chi parlava di Ronaldo alla Juve, per l… - dayestreghetta : Ma oggi sta il serale di amici? Se si chi devo stannare ? Di bellezza mi piacciono tancredi e un certo deddy #mellos #prelemi #Amici2020 - _beamoony : RT @AuroDinos: Io: 'papà guarda che bel ragazzo' (riferendomi a Tancredi) Papà: 'ma chi lui? che gusti di merda che hai' Tancredi sdegnato:… - shymjch : finora ho preso tancredi gaia la cele e leonardo e non so chi altro metterci - inviperuta : RAGA MA SE IO METTO GIULIA LA PEPA E TANCREDI POI CHI METTO PER NON SFORARE -