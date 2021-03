C'è posta per te: lo show di Luciana Littizzetto (Di sabato 13 marzo 2021) L'ultima puntata di stagione di C'è posta per te ha avuto un primo ospite d'onore: Luciana Littizzetto. La comica si è presentata dall'amica Maria De Filippi per regalare ai telespettatori il classico momento di ilarità. C'è posta per te: Luciana Littizzetto show Luciana Littizzetto è stata l'ospite d'onore dell'ultima puntata di C'è posta per te, in onda sabato 13 marzo 2021 su Canale5. Maria De Filippi ha aperto la messa in onda con la sua grande amica, lasciandole la scena. La comica ha un problema: è single. E' proprio per questo che si è iscritta su Tinder - applicazione dedicata agli appuntamenti - con il nickname "Billie patata". Luciana ha chiamato il programma della Queen Mary perché non ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 marzo 2021) L'ultima puntata di stagione di C'èper te ha avuto un primo ospite d'onore:. La comica si è presentata dall'amica Maria De Filippi per regalare ai telespettatori il classico momento di ilarità. C'èper te:è stata l'ospite d'onore dell'ultima puntata di C'èper te, in onda sabato 13 marzo 2021 su Canale5. Maria De Filippi ha aperto la messa in onda con la sua grande amica, lasciandole la scena. La comica ha un problema: è single. E' proprio per questo che si è iscritta su Tinder - applicazione dedicata agli appuntamenti - con il nickname "Billie patata".ha chiamato il programma della Queen Mary perché non ...

Advertising

ilfoglio_it : Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e… - QuiMediaset_it : Nell'ultimo appuntamento con #cepostaperte @AmorosoOF e @lucianinalitti ospiti di #MariaDeFilippi In prima serata s… - jiminvssi : mia mamma mi sta facendo vedere c’è posta per te e questi due tizi (che forse sarebbe meglio definire scimmie visto… - swingovercreek : c'è posta per te è l'anticoncezionale più efficace di tutti. #cepostaperte - Lalla_Twi : sì sto vedendo c’è posta per te questo sabato -