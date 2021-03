Calcio | Fonseca | ' spostamento di Juve-Napoli? Difficile da capire ma non conosco ragioni'

(Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Lodintus-? Onestamente a non mi piace commentare quando nonprofondamente leper non far giocare questa partita che dovevano fare a metà settimana. Nonledietro questa decisione. Come allenatore so che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Anche per noi preparare la partita contro ildopo quella con lo Shakthar in Ucraina è diverso". Lo ha detto il tecnico della Roma, Pauloalla vigilia della sfida con il Parma sulla decisione della Lega di spostareal 7 aprile. "Se mi chiede da allenatore della Roma se capisco perchè non hanno fatto giocare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fonseca

Probabilmente tornerà dopo la sosta, la speranza diè di riaverlo per la partita del 3 aprile contro il Sassuolo.Questo pomeriggio il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...In attesa del responso che arriverà dal 'Tre Fontane' verso le 17 di lunedì prossimo, l'Inter Primavera si gode il primato in solitaria al termine di un ...Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Lo spostamento di Juventus-Napoli? Onestamente a non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni per non far giocare questa partita che dovevano fare a ...