Brunetta: “Voglio investire negli insegnanti”. E annuncia una piccola rivoluzione nei concorsi del pubblico impiego (Di sabato 13 marzo 2021) "Voglio investire nei medici, negli infermieri, negli insegnanti, negli impiegati, nel loro lavoro. Voglio migliorare la Pa. Abbiamo le risorse per farlo, abbiamo l'obbligo di farlo, è una grande occasione". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a Radio anch’io il 12 marzo, afferma richiamando la disponibilità delle risorse europee. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) "nei medici,infermieri,impiegati, nel loro lavoro.migliorare la Pa. Abbiamo le risorse per farlo, abbiamo l'obbligo di farlo, è una grande occasione". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato, a Radio anch’io il 12 marzo, afferma richiamando la disponibilità delle risorse europee. L'articolo .

