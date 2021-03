Benevento-Fiorentina | Glik ammonito | era diffidato | salta la Juventus

Advertising

junews24com : Squalifica Glik: ammonizione fatale in Benevento-Fiorentina. Salta la Juve - - Gazzetta_it : Gol! Benevento - Fiorentina 0-3, rete di Vlahovic D. (FIO) - statodelsud : Serie A, Sassuolo-Verona 3-2: GLI HIGHLIGHTS. Alle 18 Benevento-Fiorentina - Pino__Merola : Serie A, Sassuolo-Verona 3-2: GLI HIGHLIGHTS. Alle 18 Benevento-Fiorentina - sportface2016 : #BeneventoFiorentina, #Glik ammonito: era diffidato, salta la #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Fiorentina

0 - 2 LIVE 8' e 26' Vlahovic(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. F. Inzagh i ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Vigorito' tra le squadre di Inzaghi e Prandelli in tempo reale Lafa visita alin una gara molto delicata valida per la 27esima giornata di Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate in classifica a quota 26 punti: i viola di ...Show di Dusan Vlahovic al Vigorito. L’attaccante della Fiorentina firma la propria doppietta personale e segna il gol dello 0-2 contro un Benevento che rischia seriamente in chi ...Infortunio Biraghi-La Fiorentina perde Cristiano Biraghi. L'esterno è andato in tribuna dopo l'ultimo provino in riscaldamento.