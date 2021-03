Beccato a rubare una grondaia da un' autofficina | arrestato un 27enne

Advertising

EdoJuve67 : @albert_Napoli @finoallafine221 Hai 2 vinto 2 scudetti: uno grazie ad cocainomane che non veniva beccato grazie all… - RiotLabOstia : RT @malintenzionato: Quando leggete che un povero stronzo beccato a rubare tre fette di prosciutto al supermarket aveva il reddito di citta… - mistergave : RT @malintenzionato: Quando leggete che un povero stronzo beccato a rubare tre fette di prosciutto al supermarket aveva il reddito di citta… - dp64ud : RT @malintenzionato: Quando leggete che un povero stronzo beccato a rubare tre fette di prosciutto al supermarket aveva il reddito di citta… - Nadif : RT @malintenzionato: Quando leggete che un povero stronzo beccato a rubare tre fette di prosciutto al supermarket aveva il reddito di citta… -

Ultime Notizie dalla rete : Beccato rubare

TrevisoToday

I carabinieri delle stazioni di Mogliano Veneto e Dosson di Casier, insieme al Reparto Radiomobile di Treviso, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale il ...Un altro uomomerce per 100 euro all'interno del supermercato. Un giovane invece denunciato per essersi rifiutato al controllo della polizia Hanno rubato un televisore in un negozio e poi sono ...Atalanta-Spezia 3-1 Sportiello 6,5: di nuovo titolare grazie alla sua splendida forma, blocca in presa sicura il colpo da corner di Maggiore. Salva lo specchio ...Nella mattinata di ieri, agenti della Digos hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso con persona da identificare, un catanese di 33 anni, che è stato fermato dai poliziotti do ...