Avellino | furto di una jeep | carabinieri denunciano tre persone

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Credevano che in Irpinia avrebbero agito indisturbati per mettere a segno qualchee garantirsi così in modo impunito illeciti profitti. Nella tarda mattinata di ieri, due soggetti hanno tentato di rubare unaparcheggiata in una pubblica via del capoluogo Irpino: dopo aver rotto un vetro e tentato di manomettere il blocco di accensione, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo della loro autovettura, immediatamente prima dell’intervento deiche si erano avveduti del tentativo in atto. Decisi comunque a portare a segno il loro intento criminale, i malviventi individuano e rubano un analogo SUV parcheggiato in un’altra zona della città. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e all’acquisizione di altre utili ...

