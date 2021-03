Amici 20, Stéphane Jarny è il nuovo direttore artistico del Serale (Di sabato 13 marzo 2021) Stéphane Jarny Dopo anni sotto la direzione di Giuliano Peparini, il Serale di Amici – al via sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 – avrà un nuovo direttore artistico. Maria De Filippi ha pescato in Francia Stéphane Jarny per sostituire il coreografo romano, che ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. “Ho bisogno di una piccola ricarica (…) E’ importante e onesto a volte sapersi mettere da parte” ha dichiarato Peparini. D’altronde, dopo tante edizioni di Amici, Amici Celebrities e Amici Speciali, anche i suoi “quadri” necessitano di una “spolverata”. Arriva, però, un altro coreografo a guidare la messa in scena della fase Serale di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 marzo 2021)Dopo anni sotto la direzione di Giuliano Peparini, ildi– al via sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 – avrà un. Maria De Filippi ha pescato in Franciaper sostituire il coreografo romano, che ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. “Ho bisogno di una piccola ricarica (…) E’ importante e onesto a volte sapersi mettere da parte” ha dichiarato Peparini. D’altronde, dopo tante edizioni diCelebrities eSpeciali, anche i suoi “quadri” necessitano di una “spolverata”. Arriva, però, un altro coreografo a guidare la messa in scena della fasedi ...

