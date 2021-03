America’s Cup, Luna Rossa piega New Zealand di 18? e sale sul 3-2! (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa fa saltare il banco nella baia di Auckland (Nuova Zeland) e si porta in vantaggio nel match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano è riuscito a sconfiggere Team New Zealand in gara-5 ed è un successo che ha la parvenza di un break perché, dopo due affermazioni a testa ottenute sempre partendo con le mure a sinistra, arriva la prima affermazione della serie per la squadra che è entrata nella zona di pre-start con le mure a dritta. Team Prada Pirelli era ben consapevole dello svantaggio, visto quanto successo nelle prime due giornate, e ha studiato una tattica ad hoc per mettere in crisi il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo. I timonieri James Spithill e Francesco Bruni marcano da vicino la flotta di Peter Burling nel momento che ha sempre deciso l’esito delle regate: la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)fa saltare il banco nella baia di Auckland (Nuova Zeland) e si porta in vantaggio nel match race che mette in palio laCup. L’equipaggio italiano è riuscito a sconfiggere Team Newin gara-5 ed è un successo che ha la parvenza di un break perché, dopo due affermazioni a testa ottenute sempre partendo con le mure a sinistra, arriva la prima affermazione della serie per la squadra che è entrata nella zona di pre-start con le mure a dritta. Team Prada Pirelli era ben consapevole dello svantaggio, visto quanto successo nelle prime due giornate, e ha studiato una tattica ad hoc per mettere in crisi il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo. I timonieri James Spithill e Francesco Bruni marcano da vicino la flotta di Peter Burling nel momento che ha sempre deciso l’esito delle regate: la ...

