Amanda Lear a TPI: “A Sanremo dovevo duettare coi Maneskin ma non avevamo soldi. Achille Lauro? Roba stravista” (Di sabato 13 marzo 2021) “Darling, mi hai disturbato mentre stavo guardando la D’Urso. Da lei abbiamo tanto da imparare: vedi che luce ha davanti? Io non so se sia una brava giornalista ma è sicuramente una brava elettricista!”. Comincia così, seguita dalla sua inconfondibile risata, di chi sa di averla sparata grossa, la mia chiacchierata con Amanda Lear, di ritorno in Italia dopo un anno di assenza. “Ero così felice di tornare, ma poi vedere Roma così deserta è stato un colpo al cuore: una tristezza infinita. Non che in Francia sia diverso: è tutto chiuso da mesi. Meno male che io sono già vaccinata. Tutti mi dicevano ‘attenta che avrai reazioni avverse’, invece a me ha dato una grande energia. Magari dentro ci sono pure le vitamine! Poi se tra tre mesi mi crescono i baffi non lo so. Peccato, perché speravo mi dessero una sorta di passaporto vaccinale per viaggiare e, ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) “Darling, mi hai disturbato mentre stavo guardando la D’Urso. Da lei abbiamo tanto da imparare: vedi che luce ha davanti? Io non so se sia una brava giornalista ma è sicuramente una brava elettricista!”. Comincia così, seguita dalla sua inconfondibile risata, di chi sa di averla sparata grossa, la mia chiacchierata con, di ritorno in Italia dopo un anno di assenza. “Ero così felice di tornare, ma poi vedere Roma così deserta è stato un colpo al cuore: una tristezza infinita. Non che in Francia sia diverso: è tutto chiuso da mesi. Meno male che io sono già vaccinata. Tutti mi dicevano ‘attenta che avrai reazioni avverse’, invece a me ha dato una grande energia. Magari dentro ci sono pure le vitamine! Poi se tra tre mesi mi crescono i baffi non lo so. Peccato, perché speravo mi dessero una sorta di passaporto vaccinale per viaggiare e, ...

