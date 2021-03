Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 07:30 (Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZO 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’SCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA; E SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “S”: IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10 SERVIZIO ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO, CON ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’SCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA; E SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “S”: IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10 SERVIZIO ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO, CON ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - marcolatini19 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso su viale Guglielmo Marconi, tra piazza della Radio e largo Enea Bortolotti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale Guglielmo Marconi, tra piazza della Radio e largo Enea Bortolotti - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Appia Pignatelli, tra via Appia Antica e via dell'Almone -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 03 - 2021 ore 20:30 ... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. PER ACCEDERE AL SERVIZIO BASTA COLLEGARSI TRAMITE SPID ALLA WEBAPP SCHOOLRIDELAZIO. ASTRALSPA. IT. DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 03 - 2021 ore 19:45 ... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. PER ACCEDERE AL SERVIZIO BASTA COLLEGARSI TRAMITE SPID ALLA WEBAPP SCHOOLRIDELAZIO. ASTRALSPA. IT. DA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. PER ACCEDERE AL SERVIZIO BASTA COLLEGARSI TRAMITE SPID ALLA WEBAPP SCHOOLRIDELAZIO. ASTRALSPA. IT. DA ...... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. PER ACCEDERE AL SERVIZIO BASTA COLLEGARSI TRAMITE SPID ALLA WEBAPP SCHOOLRIDELAZIO. ASTRALSPA. IT. DA ...