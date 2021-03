Un altro morto a Grey’s Anatomy – Spoiler e Video (Di venerdì 12 marzo 2021) Grey's Anatomy La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy è ripartita ieri sera in America dopo una pausa di circa tre mesi, e lo ha fatto con un episodio shock, che ha segnato l’addio di uno dei protagonisti. Non è tutto: questa nuova stagione è in divenire, con le riprese ancora in atto e i copioni da ultimare in base all’andamento della pandemia, e gli sceneggiatori stanno lavorando ad un finale che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe chiudere per sempre la serie. Partiamo dal lutto che ha segnato il Grey Sloan Memorial Hospital nel settimo episodio, intitolato Helplessly Hoping e trasmesso ieri da ABC. Nell’ennesimo cross over con Station 19, il medical ha sposato una linea d’indagine, della quale è stato protagonista il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti): l’uomo, nel cercare di fermare un traffico d’organi, è ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Grey'sLa diciassettesima stagione diè ripartita ieri sera in America dopo una pausa di circa tre mesi, e lo ha fatto con un episodio shock, che ha segnato l’addio di uno dei protagonisti. Non è tutto: questa nuova stagione è in divenire, con le riprese ancora in atto e i copioni da ultimare in base all’andamento della pandemia, e gli sceneggiatori stanno lavorando ad un finale che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe chiudere per sempre la serie. Partiamo dal lutto che ha segnato il Grey Sloan Memorial Hospital nel settimo episodio, intitolato Helplessly Hoping e trasmesso ieri da ABC. Nell’ennesimo cross over con Station 19, il medical ha sposato una linea d’indagine, della quale è stato protagonista il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti): l’uomo, nel cercare di fermare un traffico d’organi, è ...

