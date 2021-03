Totti | “Mazzone un padre | De Rossi un fratello Cassano? Se solo mi avesse ascoltato… Era un fenomeno”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Francesco, ex capitano della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, di cui si riporta un estratto.è stato come un secondo, mi ha cresciuto e l’ho incontrato nel momento più complicato per un giovane. Ha fatto emergere i miei talenti. Deè stato un, è sempre stato il mio tifoso fin da quando faceva il raccattapalle. Siamo cresciuti insieme e mi dispiace cha abbia fatto il capitano per così poco tempo. Gli ho fatto da tappo ma non è stata colpa mia. Io eabbiamo fatto cose da circo in campo, ma si è espresso al 30-40% delle potenzialità. Si è messo accanto delle persone che non gli hanno fatto bene. Se miascoltato, avrebbe giocato nella Roma per 20 anni. La gente era ...