Temptation Island, Pietro promette fedeltà ad Antonella Elia (Di venerdì 12 marzo 2021) Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono una coppia molto chiacchierata in questi giorni; dopo la dichiarazione nell’ascensore di Barbara D’Urso sulla situazione sentimentale (e fisica) tra i due, arriva una promessa d’amore da parte di Pietro. Cosa ha dichiarato al settimanale “Nuovo” l’amico di letto di Antonella Elia? Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia molto nota al grande pubblico dopo la loro partecipazione al reality di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)Delle Piane esono una coppia molto chiacchierata in questi giorni; dopo la dichiarazione nell’ascensore di Barbara D’Urso sulla situazione sentimentale (e fisica) tra i due, arriva una promessa d’amore da parte di. Cosa ha dichiarato al settimanale “Nuovo” l’amico di letto diDelle Piane sono una coppia molto nota al grande pubblico dopo la loro partecipazione al reality di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BITCHYFit : RT @BITCHYXit: Massimo Colantoni di Temptation Island senza mutande su Instagram @BITCHYXit - Rog_2 : RT @marcocarezzano: A parte che non ho capito perché a questo giro non fanno le primarie, ma comunque, su queste cose si fanno sempre dei p… - marcocarezzano : A parte che non ho capito perché a questo giro non fanno le primarie, ma comunque, su queste cose si fanno sempre d… - SoniaDLTwitt : Ma che discorso è CANTI COME MIO NONNO, Tancredi è moderno? Ma perché Arisa canta rap solo perché stiamo nel 2021?… - sembranoletre : RT @ninetiesbish: Deddy e Rosa li aspetto a temptation island. non voglio obiezioni a riguardo. #amici20 -