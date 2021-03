Sequestrato il lotto ABV2856 di AstraZeneca ma potrebbe non bastare | altre due morti sospette

(Di venerdì 12 marzo 2021) Aperte inchieste in diverse regioni d’Italia a seguito dei decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino di. Non si tratta di un solodi dosi. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 26.824 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 380. Totale L'articolo proviene da Leggilo.org.

"Infatti " spiega Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione Struttura Complessa Igiene Pubblica della Asl1 - dall'inizio della somministrazione ad oggi, del, su oltre 3.800 ...Malore, controllo per una poliziotta Una poliziotta, che aveva accusato un malore dopo essere stata vaccinata con una dose dalpoi, è stata trasferita precauzionalmente all'ospedale ...Si è vaccinata lo scorso 28 febbraio a Palermo, con una dose prelevata dal lotto Avb2856, sequestrato ieri dopo le tre morti sospette avvenute in Sicilia, e non ha avuto alcun problema. (ANSA) ...Il professor Giovanni Rezza: “Stanno diminuendo i contagi tra anziani, ospiti delle strutture assistenziali e personale sanitario ...