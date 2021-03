Sempre eccessi termici: ora mite, dopo freddo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sbalzi termici, se preferite eccessi termici. A marzo sono all’ordine del giorno, confermandoci – semmai ce ne fosse bisogno – la dinamicità estrema del mese più “folle” dell’anno. Facciamo un “recap” di quanto accaduto sinora: Alta Pressione prevalente e temperature superiori alle medie stagionali, di parecchi gradi. Siamo arrivati da un fine febbraio primaverile e le prime giornate marzoline confermavano il trend. Poi è cambiato tutto. Poi si è riproposto l’Atlantico, che seppur timido ha fatto calare le temperature e ha innescato un peggioramento tipicamente primaverile. Ora siamo in attesa dell’Anticiclone, che tornerà prepotentemente sulle nostre regioni. Ma come giustamente sottolineato dai colleghi, vi saranno delle differenze sostanziali rispetto a quanto accaduto sino a qualche giorno fa. Differenze legate allo ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Sbalzi, se preferite. A marzo sono all’ordine del giorno, confermandoci – semmai ce ne fosse bisogno – la dinamicità estrema del mese più “folle” dell’anno. Facciamo un “recap” di quanto accaduto sinora: Alta Pressione prevalente e temperature superiori alle medie stagionali, di parecchi gradi. Siamo arrivati da un fine febbraio primaverile e le prime giornate marzoline confermavano il trend. Poi è cambiato tutto. Poi si è riproposto l’Atlantico, che seppur timido ha fatto calare le temperature e ha innescato un peggioramento tipicamente primaverile. Ora siamo in attesa dell’Anticiclone, che tornerà prepotentemente sulle nostre regioni. Ma come giustamente sottolineato dai colleghi, vi saranno delle differenze sostanziali rispetto a quanto accaduto sino a qualche giorno fa. Differenze legate allo ...

Sempre eccessi termici: ora mite, dopo freddo Meteo Giornale Sempre eccessi termici: ora mite, dopo freddo Sbalzi termici, se preferite eccessi termici. A marzo sono all’ordine del giorno, confermandoci – semmai ce ne fosse bisogno – la dinamicità estrema del mese più “folle” dell’anno. Facciamo un “recap” ...

