Advertising

sportli26181512 : Ronaldo e quel silenzio che fa rumore. Perché CR7 tace?: Ronaldo e quel silenzio che fa rumore. Perché CR7 tace? L'… - Suliman1984ss : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo e quel silenzio che fa rumore. Perché #CR7 tace? #juve - Gazzetta_it : #Ronaldo e quel silenzio che fa rumore. Perché #CR7 tace? #juve - eImudo : @super_pio Quel derby è l'unica partita sbagliata da Sandro in carriera, perché la finale di UEFA contro quel Ronal… - giacomo1994_ : Da quel momento Ronaldo riposerà in modo scientifico, prima delle partite ad eliminazione diretta di Champions. I f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo quel

O magariè concentrato in una profonda meditazione sui tre flop europei nei suoi tre anni alla Juve. Sia come sia, nessuno può dare una risposta certa, ma il silenzio perdura e si fa di ...E poi c'ècontrattone da 31 milioni a stagione? La nostra opinione: è alquanto paradossale la questione ma la Juventus deve quantomeno pensare di fare un passo oltre Cristianoperché il ...Secondo i media spagnoli non c'è solo il Psg: il procuratore Jorge Mendes è in continuo contatto con Florentino Peres, anche se al momento ...Nel frattempo, però, il caffè preparato da Andrea Agnelli per ingannare l’attesa, si è. di Gianmarco Marchini. Un’altra cartuccia ci sarebbe pure da sparare. E allora: vuoi, tu, Signora, tentare un al ...