Riprendere la strada della crescita? Non è una questione di Stato, ma di volontà (Di venerdì 12 marzo 2021) “La crisi economica che, fortunatamente, si sta abbattendo sulla nostra società non è cattiva né ingiusta. Servirà invece a fare selezione. Il barista che mi serve il cappuccino senza nemmeno guardarmi in faccia, fallirà. Il gestore telefonico che mi attiva dei servizi a pagamento che non ho mai chiesto, fallirà. Lo stilista che fa confezionare i suoi capi in Corea facendoli pagare come sartoria italiana, fallirà. L’albergo che non fa i lavori di manutenzione per risparmiare sulle spese, fallirà. Il negozio che per risparmiare sui costi tiene a disposizione un solo commesso costringendo i clienti a fare mezz’ora di coda, fallirà”. L’elenco potrebbe seguire all’infinito. E quando ne scriveva l’autore del testo – inserito in un libro intitolato La Via della Ricchezza – si era all’indomani dello tsunami economico del 2008. La pandemia era ancora lontana da venire ma il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) “La crisi economica che, fortunatamente, si sta abbattendo sulla nostra società non è cattiva né ingiusta. Servirà invece a fare selezione. Il barista che mi serve il cappuccino senza nemmeno guardarmi in faccia, fallirà. Il gestore telefonico che mi attiva dei servizi a pagamento che non ho mai chiesto, fallirà. Lo stilista che fa confezionare i suoi capi in Corea facendoli pagare come sartoria italiana, fallirà. L’albergo che non fa i lavori di manutenzione per risparmiare sulle spese, fallirà. Il negozio che per risparmiare sui costi tiene a disposizione un solo commesso costringendo i clienti a fare mezz’ora di coda, fallirà”. L’elenco potrebbe seguire all’infinito. E quando ne scriveva l’autore del testo – inserito in un libro intitolato La ViaRicchezza – si era all’indomani dello tsunami economico del 2008. La pandemia era ancora lontana da venire ma il ...

