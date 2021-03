Produttore tv suicida | Gabriel Garko in procura | la setta Ares e quelle frasi al GfVip

(Di venerdì 12 marzo 2021) E' stato sentito ina Roma l'attore come persona informata sui fatti nell'ambito del fascicolo sulla morte dele sceneggiatore Teodosio Losito. A piazzale Clodio è stata aperta un'...

Advertising

rebeccalandi88 : Produttore tv suicida, Gabriel Garko in procura: la setta e quelle frasi incriminate al Gf Vip… -

Ultime Notizie dalla rete : Produttore suicida

E' stato sentito in procura a Roma l'attore Gabriel Garko come persona informata sui fatti nell'ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. A ...Gabriel Garko è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine legata alla morte di Teodosio Losito.