Maxi operazione antidroga dei Carabinieri e della Polizia a Udine

"AFHA 2019" e "MAGNOLIA 2018" (fase 2) sono i nomi delle indagini che hanno portato alla vasta operazione di ieri, 11 marzo 2021, condotta congiuntamente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine Dott. Giorgio Milillo, nei confronti di un'organizzazione criminale di prevalente matrice afghana e pakistana, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, operante in questa provincia. Complessivamente, le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità penali nei confronti di oltre 30 persone, tra cui, oltre a quelle di nazionalità estera, figurano anche 5 italiani. Nella giornata di ieri, con l'impiego ...

