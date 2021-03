Mauro Salizzoni cede il passo per la candidatura a Sindaco (Di venerdì 12 marzo 2021) Mauro Salizzoni, attualmente vice Presidente del Consiglio regionale, ha annunciato ufficialmente che rinuncia alla candidatura alla carica di Sindaco del capoluogo piemontese per il centrosinistra. Perchè Salizzoni ha rinunciato a candidarsi a Sindaco di Torino? Chirurgo di fama internazionale, che ha diretto il Centro Trapianti di fegato dell’Ospedale Molinette di Torino dal 1990 al 2018, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021), attualmente vice Presidente del Consiglio regionale, ha annunciato ufficialmente che rinuncia allaalla carica didel capoluogo piemontese per il centrosinistra. Perchèha rinunciato a candidarsi adi Torino? Chirurgo di fama internazionale, che ha diretto il Centro Trapianti di fegato dell’Ospedale Molinette di Torino dal 1990 al 2018,

