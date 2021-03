Matilde Brandi vittima di un incidente domestico | “Mi fa malissimo”

(Di venerdì 12 marzo 2021)si è bruciata al volto Recentemente,che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip é rimastadi uno brutto inconveniente. A rendere nota la notizia ci ha pensato la diretta interessata attraverso una live sul suo account Instagram. In quell’occasione la soubrette ha dichiarato ai suoi follower di essersi bruciata in viso con una lampada da tavolo accesa poco prima di iniziare il collegamento sul noto social network. L’ex ballerina del Bagaglino, con la voce abbastanza tremolante per il forte dolore, ha chiesto aiuto a tutti i suoi sostenitori facendosi consigliare qualcosa per alleviare il dolore che stava provando. Infatti, diretta ha detto: “Mi sono bruciata la faccia con la luce, mi fa! Cosa ...

