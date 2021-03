L' Rt risale a 1 | 16 | l' epidemia sta accelerando in maniera importante

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Rt in salita a 1,16 (da 1,06), e unaaccelerazione dell'incidenza, con un'in espansione. È quanto rileva la cabina di Regia Iss-ministero della Salute sui dati settimanali di monitoraggio. "Nella settimana 1-7 marzo - sottolinea il report - si continua a osservare "unaaccelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) vs 194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021)". Nel periodo 17 febbraio - 02 marzo, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), "in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 - ricorda l'Iss - indica che l'è in espansione, con il numero di casi in ...

Che la letteratura sembra aver fatto di tutto per passare sotto silenzio l'di spagnola ...di testimoni oculari gli scrittori finiscono per attingere alle soluzioni di un patrimonio che......del mondo contemporaneo non poteva non colpire anche la parola e il linguaggio con un'... L'intuizione di Calvino, chealla metà degli anni '80 del Novecento, è quella per cui è ...AGI - Rt in salita a 1,16 (da 1,06), e una importante accelerazione dell'incidenza, con un'epidemia in espansione. È quanto rileva la cabina di Regia Iss-ministero della Salute sui dati settimanali di ...Crescono del 18% in una settimana i nuovi casi e i ricoveri più gravi. Dopo 2 mesi, risalgono i decessi. Cartabellotta: «Nel primo trimestre arrivate solo 7,2 milioni di dosi». Cambio di passo nella c ...