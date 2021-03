Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo, Fontana: “Dati in quella direzione” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Per ora non abbiamo ancora notizie ufficiali anche se i Dati, che sono stati valutati, portano nella direzione di collocare la Lombardia, da lunedì, in zona rossa”. Sono queste le parole di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che si è pronunciato al termine di un incontro tra le Regioni e il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Il governatore lombardo ha poi ribadito “di aver richiesto, ancora una volta, al governo che venisse prevista la possibilità, per i figli del personale sanitario, di proseguire la frequenza della scuola ‘in presenza’. Richiesta che dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto legge”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “Per ora non abbiamo ancora notizie ufficiali anche se i, che sono stati valutati, portano nelladi collocare la, da, in”. Sono queste le parole di Attilio, governatore della, che si è pronunciato al termine di un incontro tra le Regioni e il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Il governatore lombardo ha poi ribadito “di aver richiesto, ancora una volta, al governo che venisse prevista la possibilità, per i figli del personale sanitario, di proseguire la frequenza della scuola ‘in presenza’. Richiesta che dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto legge”. SportFace.

