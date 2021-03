LIVE MotoGP, Test Qatar day-5 in DIRETTA: Pol Espargaró precede Petrucci. Bandiera rossa per pulire la pista dalla sabbia (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27: Tanto lavoro in Aprilia con un nuovo telaio, nuova Testa del motore, elettronica aggiornata per TC e anti impennamento, nuova aerodinamica con ala più carica: i piloti devono scegliere una delle due versioni, una con più o l’altra con meno carico sebbene dalla forma simile. Bisogna scegliere quella che può funzionare su più piste possibili. 16.24: Ducati, al pari di Honda, sta sviluppando anche il blocco della forcella stile motocross già presente su Aprilia e Suzuki. L’obiettivo è bloccare la moto davanti e dietro in partenza, evitando impennamenti e garantendo massima stabilità in partenza a full gas. 16.21: La scuderia di Borgo Panigale ha, inoltre, introdotto un nuovo codone con smorzatore inerziale, le linee sono più affusolate e le dimensioni più compatte per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27: Tanto lavoro in Aprilia con un nuovo telaio, nuovaa del motore, elettronica aggiornata per TC e anti impennamento, nuova aerodinamica con ala più carica: i piloti devono scegliere una delle due versioni, una con più o l’altra con meno carico sebbeneforma simile. Bisogna scegliere quella che può funzionare su più piste possibili. 16.24: Ducati, al pari di Honda, sta sviluppando anche il blocco della forcella stile motocross già presente su Aprilia e Suzuki. L’obiettivo è bloccare la moto davanti e dietro in partenza, evitando impennamenti e garantendo massima stabilità in partenza a full gas. 16.21: La scuderia di Borgo Panigale ha, inoltre, introdotto un nuovo codone con smorzatore inerziale, le linee sono più affusolate e le dimensioni più compatte per la ...

