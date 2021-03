LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 2-1. Inizia la quarta regata con 8-9 nodi (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.23 Prendono il largo i Kiwi. Oltre 100 metri di vantaggio. 5.22 All’incrocio purtroppo sono davanti i neozelandesi. Luna Rossa finisce nei rifiuti ed è costretta a virare verso il lato destro. 5.21 SORPASSO DI Luna Rossa! 30 metri di vantaggio! 5.20 New Zealand è in vantaggio di 20 metri e costringe Luna Rossa a virare verso il lato destro. 5.20 Partenza identica alla precedente, barche appaiate mentre viaggiano verso il lato sinistro. 5.19 I Kiwi sono in anticipo e devono poggiare. 5.19 Luna Rossa decide di andare sopravento rispetto ai Kiwi. 5.18 Chiaramente Luna Rossa va in caccia dei neozelandesi, mantenendo però una ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.23 Prendono il largo i Kiwi. Oltre 100 metri di vantaggio. 5.22 All’incrocio purtroppo sono davanti i neozelandesi.finisce nei rifiuti ed è costretta a virare verso il lato destro. 5.21 SORPASSO DI! 30 metri di vantaggio! 5.20 Newè in vantaggio di 20 metri e costringea virare verso il lato destro. 5.20 Partenza identica alla precedente, barche appaiate mentre viaggiano verso il lato sinistro. 5.19 I Kiwi sono in anticipo e devono poggiare. 5.19decide di andare sopravento rispetto ai Kiwi. 5.18 Chiaramenteva in caccia dei neozelandesi, mantenendo però una ...

