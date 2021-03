L'Atalanta non sbaglia e batte lo Spezia 3-1 (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - L'Atalanta non sbaglia contro lo Spezia e torna subito a vincere dopo il ko di Milano contro l'Inter. Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Pasalic e il sigillo del solito Muriel, che permettono alla squadra di Gasperini di superare momentaneamente la Roma e agganciare anche la Juve a quota 52 punti in classifica. Terzo ko nelle ultime cinque invece per gli uomini di Italiano (non basta il gol di Piccoli), scivolati pericolosamente a 6 punti dal terzultimo posto del Torino, che oltre alla gara con l'Inter di domenica dovrà recuperare altre due partite. Tanto equilibrio e non molte emozioni nel primo tempo del Gewiss Stadium, con la Dea che non riesce a rendersi realmente pericolosa lasciando libertà di manovra e di idee ai liguri. Al 18' Ilicic prova a sfruttare un errore in uscita di Zoet che lascia la porta sguarnita, ma lo ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - L'noncontro loe torna subito a vincere dopo il ko di Milano contro l'Inter. Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Pasalic e il sigillo del solito Muriel, che permettono alla squadra di Gasperini di superare momentaneamente la Roma e agganciare anche la Juve a quota 52 punti in classifica. Terzo ko nelle ultime cinque invece per gli uomini di Italiano (non basta il gol di Piccoli), scivolati pericolosamente a 6 punti dal terzultimo posto del Torino, che oltre alla gara con l'Inter di domenica dovrà recuperare altre due partite. Tanto equilibrio e non molte emozioni nel primo tempo del Gewiss Stadium, con la Dea che non riesce a rendersi realmente pericolosa lasciando libertà di manovra e di idee ai liguri. Al 18' Ilicic prova a sfruttare un errore in uscita di Zoet che lascia la porta sguarnita, ma lo ...

Advertising

RafAuriemma : La cessione di @Amaddiallo_19 al @ManUtd per 40 milioni di euro, dopo quella di #Kulusevski alla @juventusfc per un… - ZZiliani : Poi magari alla fine vince l’Inter, perchè il calcio consente tutto e ogni modo per riuscirci è legittimo, ma per a… - FBiasin : #InterAtalanta, primo tempo: l'#Atalanta è una brutta bestia. #Inter ottima dietro, poco rifornita davanti. Io f… - serieAnews_com : “Italiano non è pronto per una big”, il tecnico risponde al suo presidente - RB18991 : @InteristaLota @imalessia06 Certo se vinciamo con il Napoli siamo ancora in corsa ma non sará semplice. L' importan… -