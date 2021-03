Laminazione ciglia: cos’è, quanto costa e gli effetti prima e dopo sullo sguardo (Di venerdì 12 marzo 2021) Che le ciglia siano lunghe, definite e voluminose. E, per farlo, la soluzione migliore è affidarsi alla Laminazione ciglia. Meglio nota come il trattamento capace di rendere lo sguardo aperto e ben definito anche senza dover indossare un velo di trucco. Anche se, bisogna ammetterlo, con la Laminazione ciglia si può mettere il mascara. Anzi, si deve. Questo trattamento, infatti, regala un trucco semipermanente alle ciglia. Incurvandole, nutrendole e tingendole per ottenere un effetto mascara a lunghissima durata. Il vantaggio della Laminazione ciglia, poi, è che si tratta di un trattamento adatto a tutti gli sguardi, poiché regala un effetto molto naturale. Il merito è della combinazione tra curvatura e ispessimento. Oltre all’effetto ... Leggi su amica (Di venerdì 12 marzo 2021) Che lesiano lunghe, definite e voluminose. E, per farlo, la soluzione migliore è affidarsi alla. Meglio nota come il trattamento capace di rendere loaperto e ben definito anche senza dover indossare un velo di trucco. Anche se, bisogna ammetterlo, con lasi può mettere il mascara. Anzi, si deve. Questo trattamento, infatti, regala un trucco semipermanente alle. Incurvandole, nutrendole e tingendole per ottenere un effetto mascara a lunghissima durata. Il vantaggio della, poi, è che si tratta di un trattamento adatto a tutti gli sguardi, poiché regala un effetto molto naturale. Il merito è della combinazione tra curvatura e ispessimento. Oltre all’effetto ...

