La bufala del comunicato di AIFA con «l'elenco dei lotti di AstraZeneca ritirati» (Di venerdì 12 marzo 2021) Sta circolando da qualche ora un falso comunicato stampa dell'AIFA con l'elenco dei lotti di vaccino Astra Zeneca ritirati in Italia. In realtà, si tratta di un documento contraffatto e che nulla ha a che fare con la realtà: siamo nuovamente nel campo minato delle fake news. L'agenzia italiana del farmaco, infatti, non ha ritirato altri lotti delle partite di vaccini Astra Zeneca se non – come comunicato già nella giornata di ieri – quello con la sigla ABV2856. La bufala lotti Astra Zeneca è figlia dell'ingiustificato allarmismo che, in queste ultime ore, si sta diffondendo in Italia a proposito di questa tipologia di vaccinazioni contro il coronavirus. LEGGI ANCHE > La brutta prova del giornalismo italiano sul vaccino Astra Zeneca ...

