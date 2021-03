In un anno persi 414 mila posti di lavoro (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono ancora influenzate dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. L’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione dell’1,5% rispetto al trimestre precedente e del 7,5% rispetto al quarto trimestre 2019. Lo rileva l’Istat, spiegando che il Pil subisce una contrazione del -1,9% e del -6,6%, rispettivamente. Il numero di occupati cresce di 54 mila unità (+0,2%) rispetto al trimestre precedente, per effetto dell’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato – in termini assoluti superiore al calo di quelli a termine – e della lieve crescita degli indipendenti. Contestualmente, si registra una riduzione del numero di disoccupati (-122 mila) più consistente di quella degli inattivi di 15-64 anni (-10 ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2020 le dinamiche del mercato delsono ancora influenzate dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. L’input di, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione dell’1,5% rispetto al trimestre precedente e del 7,5% rispetto al quarto trimestre 2019. Lo rileva l’Istat, spiegando che il Pil subisce una contrazione del -1,9% e del -6,6%, rispettivamente. Il numero di occupati cresce di 54unità (+0,2%) rispetto al trimestre precedente, per effetto dell’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato – in termini assoluti superiore al calo di quelli a termine – e della lieve crescita degli indipendenti. Contestualmente, si registra una riduzione del numero di disoccupati (-122) più consistente di quella degli inattivi di 15-64 anni (-10 ...

Advertising

ilmattinodisici : In un anno persi 414 mila posti di lavoro - patriziagatto3 : RT @ottopagine: In un anno persi 414 mila posti di lavoro - blogsicilia : #notizie #sicilia In un anno persi 414 mila posti di lavoro - - ottopagine : In un anno persi 414 mila posti di lavoro - IlModeratoreWeb : In un anno persi 414 mila posti di lavoro - -

Ultime Notizie dalla rete : anno persi Lavoro, Istat: boom di 'inattivi' a causa del Covid. Calo di occupati senza precedenti ... gli inattivi sono tornati a crescere nel 2020, di 567 mila unit (+4,3% in un anno). La crescita ... Nel 2020 persi 456mila posti, calo senza precedenti Un calo dell occupazione senza precedenti stato ...

In un anno persi 414 mila posti di lavoro ... sia in cerca di prima occupazione sia con precedenti esperienze di lavoro, e si intensifica l'aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+403 mila, +3,1% in un anno). Il tasso di ...

In un anno persi 414 mila posti di lavoro | Voce Di Mantova La Voce di Mantova Un sud-sistema per farsi valere invece tempo che il Sud elabori obiettivi selezionati e tuttavia pensati per il beneficio di tutta l’area meridionale. Per cominciare, va rilanciato il lavoro dando sostegno alle imprese locali più av ...

Marcella scomparsa: quell’ultima lettera con soldi mai arrivata Il caso della mamma di Luis Miguel a “Chi l’ha visto?” Dopo una telefonata alla zia Adua se ne sono perse le tracce ...

... gli inattivi sono tornati a crescere nel 2020, di 567 mila unit (+4,3% in un). La crescita ... Nel 2020456mila posti, calo senza precedenti Un calo dell occupazione senza precedenti stato ...... sia in cerca di prima occupazione sia con precedenti esperienze di lavoro, e si intensifica l'aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+403 mila, +3,1% in un). Il tasso di ...invece tempo che il Sud elabori obiettivi selezionati e tuttavia pensati per il beneficio di tutta l’area meridionale. Per cominciare, va rilanciato il lavoro dando sostegno alle imprese locali più av ...Il caso della mamma di Luis Miguel a “Chi l’ha visto?” Dopo una telefonata alla zia Adua se ne sono perse le tracce ...