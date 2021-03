In cella per omicidio: i due giovani affronteranno la Maturità a Bergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) “Siamo molto emozionati, per noi è un punto di partenza per ricominciare”. A parlare, con la voce imbarazzata e attenta nel scegliere le parole, sono due detenuti. Due giovani di 34 e 33 anni, condannati a scontare una pena di 23 anni l’uno e 17 l’altro nella casa circondariale di Bergamo, in via Monte Gleno 61. “Entrambi siamo qui per un crimine di sangue e abbiamo trascorso questi anni a scuola insieme. Oltre che essere, anche, compagni di cella” spiegano i due che a Bergamonews hanno voluto raccontare la grande conquista che tra pochi mesi vivranno. Il 16 giugno, infatti, tra le mura della casa circondariale, sosterranno il loro esame di Maturità come studenti della sezione carcere dell’Istituto alberghiero Sonzogni di Nembro: i primi esami di Stato dell’indirizzo alberghiero in carcere, in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) “Siamo molto emozionati, per noi è un punto di partenza per ricominciare”. A parlare, con la voce imbarazzata e attenta nel scegliere le parole, sono due detenuti. Duedi 34 e 33 anni, condannati a scontare una pena di 23 anni l’uno e 17 l’altro nella casa circondariale di, in via Monte Gleno 61. “Entrambi siamo qui per un crimine di sangue e abbiamo trascorso questi anni a scuola insieme. Oltre che essere, anche, compagni di” spiegano i due che anews hanno voluto raccontare la grande conquista che tra pochi mesi vivranno. Il 16 giugno, infatti, tra le mura della casa circondariale, sosterranno il loro esame dicome studenti della sezione carcere dell’Istituto alberghiero Sonzogni di Nembro: i primi esami di Stato dell’indirizzo alberghiero in carcere, in ...

