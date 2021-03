Il ministero della Verità (Di venerdì 12 marzo 2021) Dei quattro ministeri che governano lo stato immaginario di Oceania, figlio della fantasia di Orwell, uno è . Si occupa di propaganda e informazione, camuffa i dati, dà la linea, una sorta di Minculpop di mussoliniana/staliniana memoria. Tipico degli stati totalitari. Già, e della regione Veneto, che giorni fa ha approvato una mozione che ha affidato alla matematica i parametri per giudicare la tragedia delle foibe. Se non vuoi essere tacciato di negazionista, devi tener conto di due numeri: 12.000 gli infoibati, 350.000 gli italiani costretti all’esodo. Non uno di più, non uno di meno, ed ecco infilate le mutande alla storia. Due brevi note. La prima. Se per assurdo questo criterio diventasse la norma, la ricerca storico-scientifica, e non solo quella, verrebbe bandita e i terrapiattisti esulterebbero. Depennati Newton, Galileo, Einstein, messo fuori ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Dei quattro ministeri che governano lo stato immaginario di Oceania, figliofantasia di Orwell, uno è . Si occupa di propaganda e informazione, camuffa i dati, dà la linea, una sorta di Minculpop di mussoliniana/staliniana memoria. Tipico degli stati totalitari. Già, eregione Veneto, che giorni fa ha approvato una mozione che ha affidato alla matematica i parametri per giudicare la tragedia delle foibe. Se non vuoi essere tacciato di negazionista, devi tener conto di due numeri: 12.000 gli infoibati, 350.000 gli italiani costretti all’esodo. Non uno di più, non uno di meno, ed ecco infilate le mutande alla storia. Due brevi note. La prima. Se per assurdo questo criterio diventasse la norma, la ricerca storico-scientifica, e non solo quella, verrebbe bandita e i terrapiattisti esulterebbero. Depennati Newton, Galileo, Einstein, messo fuori ...

