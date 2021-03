Il Friuli Venezia Giulia verso la zona rossa. Indice Rt attorno a 1.3 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Friuli Venezia Giulia si avvia verso la zona rossa con un Indice Rt intorno a 1.3. I dati sono ancora in evoluzione. Giovedì la regione ha fatto registrare 651 i nuovi casi di Coronavirus e altri 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.537 tamponi molecolari. Il tasso di positività è 8,64%. A quanto si apprende, l’Indice Rt avrebbe raggiunto quota 1,39, oltre la soglia di 1,25 prevista per lo scenario di tipo 3, in aumento rispetto allo 0,92 registrato la settimana scorsa. Si va dunque verso un’ulteriore probabile ‘stretta’ per il Fvg che da lunedì scorso è entrato in ‘zona arancione’, con l’introduzione della didattica a distanza. In una settimana, a quanto si apprende, in regione si registra anche ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilsi avvialacon unRt intorno a 1.3. I dati sono ancora in evoluzione. Giovedì la regione ha fatto registrare 651 i nuovi casi di Coronavirus e altri 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.537 tamponi molecolari. Il tasso di positività è 8,64%. A quanto si apprende, l’Rt avrebbe raggiunto quota 1,39, oltre la soglia di 1,25 prevista per lo scenario di tipo 3, in aumento rispetto allo 0,92 registrato la settimana scorsa. Si va dunqueun’ulteriore probabile ‘stretta’ per il Fvg che da lunedì scorso è entrato in ‘arancione’, con l’introduzione della didattica a distanza. In una settimana, a quanto si apprende, in regione si registra anche ...

