Gregoraci, Pierpaolo confessa: «Ero pronto a uscire con lei». Cosa pensava Elisabetta di Giulia Salemi (Di venerdì 12 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Casa Chi e non si è tirato indietro quando è uscito l'argomento Elisabetta Gregoraci. Il 4° classificato del GF VIP non ha nascosto di essersi preso una cotta per l'ex di Briatore: "Ero pronto a uscire con lei…In tanti modi mi ha fatto capire qualCosa, poi ha sempre parlato di amicizia, quindi io ho sempre rispettato le sue posizioni". Pretelli, oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi, ha però nettamente ribadito di non essersi innamorato di EliGreg: "Con la Gregoraci è scemato tutto dopo 50 giorni, perché se non succede niente è giusto che finisca". Su Giulia, invece, ha affermato: "mi è entrata dentro e ad oggi sono innamorato e molto geloso. Sono presissimo da lei, sono ..."

