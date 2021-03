F1, tempesta di sabbia durante i Test in Bahrain! Piloti ai box in attesa (Di venerdì 12 marzo 2021) Si fa complicata la giornata a Sakhir, dove si stanno svolgendo dei Test propedeutici all’inizio della stagione di F1 2021. Proprio in questi minuti, infatti, una tempesta di sabbia sta disturbando la sessione. La pista diventata famosa, pochi mesi fa, per il tremendo incidente nel quale Romain Grosjean è sopravvissuto in maniera quasi incredibile, è infatti ora ricoperta dalla sabbia, e sono ben pochi i Piloti che hanno il coraggio di uscire dai box. Not the sandbagging we’re used to at Testing #F1 #F1Testing pic.twitter.com/qXupgu9Xtj — Formula 1 (@F1) March 12, 2021 Tra questi Esteban Ocon, che ha deciso che, in fondo, la sua Alpine può cercare di destreggiarsi anche là dove di alpino c’è ben poco. A seguire il russo della Haas Nikita Mazepin. Va ricordato che il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Si fa complicata la giornata a Sakhir, dove si stanno svolgendo deipropedeutici all’inizio della stagione di F1 2021. Proprio in questi minuti, infatti, unadista disturbando la sessione. La pista diventata famosa, pochi mesi fa, per il tremendo incidente nel quale Romain Grosjean è sopravvissuto in maniera quasi incredibile, è infatti ora ricoperta dalla, e sono ben pochi iche hanno il coraggio di uscire dai box. Not the sandbagging we’re used to ating #F1 #F1ing pic.twitter.com/qXupgu9Xtj — Formula 1 (@F1) March 12, 2021 Tra questi Esteban Ocon, che ha deciso che, in fondo, la sua Alpine può cercare di destreggiarsi anche là dove di alpino c’è ben poco. A seguire il russo della Haas Nikita Mazepin. Va ricordato che il ...

