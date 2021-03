Elettra Lamborghini: "Ho il Covid, so da chi l'ho preso. Eppure sono stata attenta" (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho preso il Covid”, così la twerking queen ha annunciato ai suoi follower di aver contratto il coronavirus. “So da chi l’ho preso”, afferma su Instagram aggiungendo di essere stata “attenta, anche troppo”. Nel video in cui appare con una tenuta da casa e una coroncina in testa dice: “Non devo esserne incazzata, purtroppo, perché d’altronde c’è poco da fare. sono anche stata molto attenta…Anche troppo. L’ho preso. Non posso farci niente. Comunque ringrazio il Signore perché io sto veramente bene. C’è gente che purtroppo è finita in ospedale. Io invece sono qua che, potete notare, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ciao,, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e hoil”, così la twerking queen ha annunciato ai suoi follower di aver contratto il coronavirus. “So da chi l’ho”, afferma su Instagram aggiungendo di essere, anche troppo”. Nel video in cui appare con una tenuta da casa e una coroncina in testa dice: “Non devo esserne incazzata, purtroppo, perché d’altronde c’è poco da fare.anchemolto…Anche troppo. L’ho. Non posso farci niente. Comunque ringrazio il Signore perché io sto veramente bene. C’è gente che purtroppo è finita in ospedale. Io invecequa che, potete notare, ...

