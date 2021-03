Draghi contro gli anglicismi: “Smart working e baby sitting. Chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi” | VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Smart working e baby sitting, Draghi: “Chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi” VIDEO Mario Draghi è contrario agli anglicismi. L’uomo che ha fatto dell’inglese la sua principale lingua negli anni di presidenza alla Bce (e ancor prima durante i suoi studi e le sue cariche in istituzioni pubbliche e private all’estero), oggi mentre stava presentando le nuove misure del governo in tema di “Smart working” e “baby sitting“, ha interrotto il discorso e si è chiesto: “Chissà perché dobbiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021): “Marioè contrario agli. L’uomo che ha fatto dell’inglese la sua principale lingua negli anni di presidenza alla Bce (e ancor prima durante i suoi studi e le sue cariche in istituzioni pubbliche e private all’estero), oggi mentre stava presentando le nuove misure del governo in tema di “” e ““, ha interrotto il discorso e si è chiesto: “...

