Covid-19, c'è il record di vaccinazioni in un solo giorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSuperata quota 200mila vaccinazioni in un solo giorno: secondo quanto emerge da una elaborazione dei dati del ministero della Salute, ieri sono state oltre 201mila le dosi somministrate in tutta Italia, dato che supera le poco più di 200mila di mercoledì. I dati di questa settimana portano ad una media di somministrazioni al giorno pari a 170 mila, come ricordato oggi dal premier Mario Draghi. Attualmente sono 6.287.009 le dosi somministrate in totale, con 1.883.632 vaccinati anche con il richiamo. La percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle distribuite alle regioni supera l'87%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non c'è alcun motivo per smettere di usare il vaccino AstraZeneca contro il Covid'. Lo dice l'Oms #ANSA - borghi_claudio : @OrgoglioItalico Non c'è problema, gli inglesi hanno preso seriamente questa cosa e c'è trasparenza massima. Essere… - Adnkronos : #CovidAustria, morto dopo #vaccino. #Ema: 'Non c'è correlazione' - DestraPopol_ITA : RT @pbecchi: Se uno muore di infarto ma risulta positivo alla Covid-19 è morto di Covid, se uno muore di infarto dopo aver fatto il vaccino… - mitsouko1 : RT @Chow_Chow_678_: Ma dite un po' anche voi avete avuto una caduta di capelli esponenziale da quando è cominciato il covid? C'è stato un… -

