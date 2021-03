Congedi parentali retroattivi e smart working: ok dal Governo, risorse per 209 milioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via via libera all’anticipo dei Congedi parentali, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall’aumento delle zone rosse. “Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alle risorse per finanziare i Congedi parentali. Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto al Governo contestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. Il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata” ha spiegato in un tweet Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che aveva sostenuto la proposta avanzata dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti. Il rinnovo dei Congedi parentali – anche retroattivi – doveva arrivare con il decreto Sostegno. Il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via via libera all’anticipo dei, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall’aumento delle zone rosse. “Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alleper finanziare i. Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto alcontestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. Il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata” ha spiegato in un tweet Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che aveva sostenuto la proposta avanzata dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti. Il rinnovo dei– anche– doveva arrivare con il decreto Sostegno. Il ...

elenabonetti : I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appe… - marcodimaio : 290 milioni di euro la cifra stanziata dal Governo a sostegno delle famiglie italiane con #congedi parentali, dirit… - fattoquotidiano : NUOVO DECRETO / PASQUA IN ZONA ROSSA Via libera alle nuove misure contro il contagio [Leggi] - mptuitter : RT @elenabonetti: I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appena app… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a d… -