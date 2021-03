Come condividere lo schermo su Zoom e uso della lavagna (Di venerdì 12 marzo 2021) La condivisione dello schermo può essere un'operazione fondamentale nelle teleconferenze Zoom. In molte situazioni, è fondamentale essere in grado di mostrare esattamente di cosa stiamo parlando e mostrare agli altri quello che vediamo noi sullo schermo del nostro PC o del tablet / smartphone. La condivisione dello schermo su Zoom, però, non sempre si può fare, perchè dipende se chi sta organizzando la riunione consente ai participanti di mostrare lo schermo del loro PC, ossia che sia abilitata per la funzione Whiteboard (la lavagna) di Zoom. Vediamo quindi Come farlo su PC, iPhone, iPad e su smartphone o tablet Android, Come consentire a più persone di condividere il loro schermo ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 12 marzo 2021) La condivisione dellopuò essere un'operazione fondamentale nelle teleconferenze. In molte situazioni, è fondamentale essere in grado di mostrare esattamente di cosa stiamo parlando e mostrare agli altri quello che vediamo noi sullodel nostro PC o del tablet / smartphone. La condivisione dellosu, però, non sempre si può fare, perchè dipende se chi sta organizzando la riunione consente ai participanti di mostrare lodel loro PC, ossia che sia abilitata per la funzione Whiteboard (la) di. Vediamo quindifarlo su PC, iPhone, iPad e su smartphone o tablet Android,consentire a più persone diil loro...

Advertising

EnricoLetta : Gli #studenti sono esausti. Più dei prof. Come aiutarli di più? A discutere in webinar coi colleghi delle altre Scu… - Ambrakey1 : @Angelinidavide3 @GuidoCrosetto E spariranno... Immagina le politiche dei 5stalle sommate a quelle dei pidioti... D… - pomhey : Come condividere lo schermo su Zoom e uso della lavagna - Kanelgon : @BlackJean23 1. Dire di non condividere in pensiero non condanna il pensiero degli altri; 2. Nessuno sta frignando,… - 5n_dita : Molti di voi ci giocano come me e visto che oggi ho deciso di entrare ?? Devo condividere questa conquista, la mia g… -