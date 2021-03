Cagliari | il report odierno | ancora personalizzato per Sottil e Walukiewicz

(Di sabato 13 marzo 2021) Ilsi è allenato questa mattina per continuare la preparazione alla prossima gara di campionato: domenica alle 18 alla Sardegna Arena i rossoblù attendono i Campioni d’Italia della Juventus. La seduta odierna si è svolta proprio allo stadio: la squadra, agli ordini di mister Semplici e del suo staff, è stata impegnata inizialmente in esercitazioni tecnico-tattiche dedicate allo sviluppo della fase offensiva; a seguire partitella a ranghi misti su campo ridotto. Proseguono nelRiccardo, Matteo Tramoni e Sebastian. Il gruppo si allenerà nuovamente domani, sabato 13 marzo; sempre domani pomeriggio Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il centrocampista cileno, come comunicato dalla società nerazzurra attraverso unmedico ... L'Inter spera di poter contare nuovamente su Vidal per la partita contro ilvalida per la ...... tanto che, secondo l'ultimodella Fondazione Gimbe, la popolazione che ha completato il ... la Regione e l'Ats hanno aperto un primo hub sperimentaale, domenica scorsa alla Fiera di, e ...Il Cagliari si è allenato questa mattina ad Assemini per preparare la sfida di domenica contro la Juventus. Di seguito il report del club. «Il Cagliari si è allenato questa mattina per continuare la p ...er il Cagliari le squalifiche di Pavoletti e Lykogiannis saranno ammortizzate con gli inserimenti di Simeone e Zappa, con Nandez spostato a sinistra. Possibile chance per Buffon Cuadrado in dubbio per ...