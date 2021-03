Borse europee deboli. Salgono i rendimenti dei bond

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altredi Eurolandia. L’aumento deiobbligazionari ha trascinato le azionial ribasso, anche se gli Eurolistini dovrebbero chiudere la settimana con una performance complessivamente positiva, grazie all’avanzamento delle campagne vaccinali e all’approvazione del pacchetto USA di aiuti all’economia. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%. Vendite diffuse sull’oro, che continua la giornata a 1.702,2 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 65,89 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +94 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,62%. Tra i mercati del Vecchio Continente calo ...