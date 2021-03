Benevento, lunedì mattina diverse contrade senza acqua: ecco quali (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, da parte della Regione Campania, sulla rete idrica di adduzione in Contrada Olivola del Comune di Benevento, potrebbero verificarsi disservizi sulla fornitura idrica e/o fenomeni di bassa pressione dalle ore 09:30 alle ore 13:30 di lunedì 15 marzo 2021 nelle seguenti zone: – Contrada Olivola, Contrada La Francesca, Contrada Mosti, Contrada San Domenico, Contrada Roseto, Contrada Murata, Contrada Triemolo, Parte di Contrada San Chirico, Contrada Olmeri, Contrada Torretta, Contrada Imperatore, Contrada San Giovanni, Contrada Caprarelle, Contrada Francavilla, Contrada Lammia. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, da parte della Regione Campania, sulla rete idrica di adduzione in Contrada Olivola del Comune di, potrebbero verificarsi disservizi sulla fornitura idrica e/o fenomeni di bassa pressione dalle ore 09:30 alle ore 13:30 di15 marzo 2021 nelle seguenti zone: – Contrada Olivola, Contrada La Francesca, Contrada Mosti, Contrada San Domenico, Contrada Roseto, Contrada Murata, Contrada Triemolo, Parte di Contrada San Chirico, Contrada Olmeri, Contrada Torretta, Contrada Imperatore, Contrada San Giovanni, Contrada Caprarelle, Contrada Francavilla, Contrada Lammia. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, lunedì mattina diverse contrade senza #Acqua: ecco quali ** - derbynewsitalia : Dopo i tre anticipi del Sabato che hanno visto le affermazioni di Juventus e Udinese, rispettivamente contro Lazio… - TV7Benevento : GESESA - Benevento e Castelpoto: lunedì 8 marzo interruzione idrica per interventi di manutenzione straordinaria.... - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: L’Angolo del #Fantacalcio, ecco i nostri consigli speciali per la 26^ giornata di @serieA, si parte sabato alle 15 con… - langolodeiprono : L’Angolo del #Fantacalcio, ecco i nostri consigli speciali per la 26^ giornata di @serieA, si parte sabato alle 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento lunedì Serie A oggi live: Lazio - Crotone 3 - 2. Alle 20.45 Atalanta - Spezia in diretta L'Inter dopo la vittoria di lunedì sera contro l'Atalanta mantiente sicura la vetta della ... Domani invece in programma Sassuolo - Verona, Benevento - Fiorentina e Genoa - Udinese. La Lazio torna a ...

La Roma insegue la Fiorentina, Milan a caccia dei 3 punti Tra le altre gare spiccano le triple tra Bologna e Pescara e Empoli e Sassuolo, oltre alle doppie Benevento"Lazio e Triestina"Udinese. Chiudono il weekend lungo Virtus Entella " Bologna di lunedì e ...

Mastella e Lonardo contro il nuovo gruppo: «Hanno provato a tirarci il pacco» Corriere della Sera L'Inter dopo la vittoria disera contro l'Atalanta mantiente sicura la vetta della ... Domani invece in programma Sassuolo - Verona,- Fiorentina e Genoa - Udinese. La Lazio torna a ...Tra le altre gare spiccano le triple tra Bologna e Pescara e Empoli e Sassuolo, oltre alle doppie"Lazio e Triestina"Udinese. Chiudono il weekend lungo Virtus Entella " Bologna die ...