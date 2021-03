Attivismo LGBTQ in Ghana: forse messo presto fuori legge (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ghana potrebbe arrivare a mettere fuori legge l’Attivismo LGBTQ in tutte le sue forme attuali e future. Recentemente, le forze di sicurezza nazionali hanno fatto irruzione negli uffici dell’unica organizzazione di difesa LGBTQ del paese e l’hanno chiusa. Attivismo LGBTQ: cos’è successo in Ghana? Proteste LGBTQ in Tunisia: Rainbow is the new Black Sebbene Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilpotrebbe arrivare a metterel’in tutte le sue forme attuali e future. Recentemente, le forze di sicurezza nazionali hanno fatto irruzione negli uffici dell’unica organizzazione di difesadel paese e l’hanno chiusa.: cos’è successo in? Protestein Tunisia: Rainbow is the new Black Sebbene

Advertising

W1VLDFL0W3R : @bleucestlavie ho capito ma non è attivismo performativo quello è combattere sul serio ogni giorno la mascolinità t… - sabiwabi_ : RT @nzanna98: Madame NON ha detto di non sentirsi parte della comunità, ha detto di non sentire il bisogno di 'aderire a movimenti'. Ora, t… -