Videogiochi è record per le console nel 2020! Il mercato vale $54 miliardi con PlayStation che domina su Xbox e Nintendo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ildelleha generato undi 53,9di dollari in tutto il mondo nel 2020, secondo quanto riportato dalla società di analisi Ampere Analysis. Il rapporto, che include hardware per, contenuti di giochi e servizi, è cresciuto del 19% lo scorso anno, con ilcheva 45,2di dollari nel 2019. Ampere Analysis prevede che raggiungerà i 58,6di dollari nel 2021. Sony ha mantenuto la sua posizione di leader nel 2020, rappresentando il 46% deldelle, contro il 49% nel 2019. Microsoft è rimasta stabile anno su anno, con una quota diche è scesa dell'1% attestandosi al 23%. Questa leggera diminuzione sia per ...

Eurogamer_it : E' record per i #videogiochi console nel 2020, #PlayStation domina #Xbox e #Nintendo. - Eurogamer_it : Il mini #N64 creato da un fan entra nel Guinness World Record. - Eurogamer_it : Registrato un nuovo record mondiale di uccisioni in #CallofDutyWarzone. -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi record

Il Sole 24 ORE

Titoli come Assassin's Creed Valhalla ( che è stato il miglior lancio della storia del franchise e ha portato ad un nuovodi guadagni per la società) hanno avuto parte integrante nel ...Queste misurazioni sono da; Gunnar ha affermato che si tratta di una riduzione del 23% del volume totale rispetto aldel 2015. Ancora più importante, questo Nintendo 64 è costruito ...Sony super Nintendo e Microsoft: nel 2020 raggiunta la cifra di $ 54 miliardi nelle vendite di videogiochi e console.Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Primo esperime ...