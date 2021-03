Tutti ammassati in discoteca ad Amsterdam: è un esperimento sul Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Sembra una festa, ma è un esperimento. Ad Amsterdam 1300 persone sono state invitate in una discoteca, lo Ziggo Dome, per testare quali sono le regole e i comportamenti anti Covid da tenere per capire come possono riaprire i locali. Si erano prenotati in 100mila e i biglietti, venduti a 15 euro, sono stati tutti venduti in 20 minuti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Sembra una festa, ma è un esperimento. Ad Amsterdam 1300 persone sono state invitate in una discoteca, lo Ziggo Dome, per testare quali sono le regole e i comportamenti anti Covid da tenere per capire come possono riaprire i locali. Si erano prenotati in 100mila e i biglietti, venduti a 15 euro, sono stati tutti venduti in 20 minuti.

