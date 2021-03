Toti: “Se arrivassero i vaccini promessi, non saremmo in grado di somministrarli” (Di giovedì 11 marzo 2021) GENOVA – “Anche se arrivassero tutti i vaccini promessi, non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato la programmazione, sulla base di indicazioni sbagliate dell’agenzia del farmaco e del ministero della Salute, e perché utilizziamo un medico per raccogliere i consensi informati che richiedono 8-10 minuti a paziente”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Omnibus” su La7. “Ci sono un po’ di falsi bersagli nella campagna vaccinale- prosegue il governatore- l’Europa ha sbagliato moltissimo, ma quanto abbiamo sbagliato noi dando tre diverse tipologie di utilizzo di AstraZeneca nelle ultime tre settimane? Questo ha comportato disfare e rifare i piani vaccinali nelle regioni per tre volte. Quante volte abbiamo detto che non abbiamo infermieri per fare le vaccinazioni? Non pensare di allargare le professioni sanitarie che possono farlo è un altro errore”. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) GENOVA – “Anche se arrivassero tutti i vaccini promessi, non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato la programmazione, sulla base di indicazioni sbagliate dell’agenzia del farmaco e del ministero della Salute, e perché utilizziamo un medico per raccogliere i consensi informati che richiedono 8-10 minuti a paziente”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Omnibus” su La7. “Ci sono un po’ di falsi bersagli nella campagna vaccinale- prosegue il governatore- l’Europa ha sbagliato moltissimo, ma quanto abbiamo sbagliato noi dando tre diverse tipologie di utilizzo di AstraZeneca nelle ultime tre settimane? Questo ha comportato disfare e rifare i piani vaccinali nelle regioni per tre volte. Quante volte abbiamo detto che non abbiamo infermieri per fare le vaccinazioni? Non pensare di allargare le professioni sanitarie che possono farlo è un altro errore”.

Advertising

bisciaz : RT @GiovaQuez: Toti: 'Se arrivassero tutti i vaccini promessi dai contratti non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato… - Namast70961553 : RT @GiovaQuez: Toti: 'Se arrivassero tutti i vaccini promessi dai contratti non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato… - edoardo_go : RT @GiovaQuez: Toti: 'Se arrivassero tutti i vaccini promessi dai contratti non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato… - robkapfas : RT @GiovaQuez: Toti: 'Se arrivassero tutti i vaccini promessi dai contratti non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Toti: 'Se arrivassero tutti i vaccini promessi dai contratti non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo sbagliato… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti arrivassero Covid, verso nuove strette: venerdì la decisione del Cdm | Orlando: 'Verso una proroga del blocco dei licenziamenti' 11 mar 10:12 Toti: "L'Italia non è in grado di somministrare i vaccini" 'Se arrivassero tutti i vaccini che ci hanno promesso i contratti, non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo ...

Bozza nuovo piano vaccini, 5 categorie in priorità "Se arrivassero tutti i vaccini che ci hanno promesso i contratti non saremmo in grado di ... Lo denuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su La 7. "L'Europa ha sbagliato moltissimo, ...

Vaccino Covid, Toti: “Le categorie prioritarie? Un errore, era meglio andare solo per età” Genova24.it 11 mar 10:12: "L'Italia non è in grado di somministrare i vaccini" 'Setutti i vaccini che ci hanno promesso i contratti, non saremmo in grado di somministrarli perché abbiamo ..."Setutti i vaccini che ci hanno promesso i contratti non saremmo in grado di ... Lo denuncia il presidente della Regione Liguria Giovannisu La 7. "L'Europa ha sbagliato moltissimo, ...