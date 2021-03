Stefano De Martino, in arrivo svolta inaspettata: la sua decisione! (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ in arrivo una svolta davvero inaspettata da parte di Stefano De Martino: la sua decisione ha spiazzata molti fan Il serale di Amici 20 è vicinissimo. La messa in onda avverrà ogni sabato in prima serata, a partire dal 20 marzo. La stagione di quest’anno prevede vi siano nove puntate e quindi una copertura L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ inunadavveroda parte diDe: la sua decisione ha spiazzata molti fan Il serale di Amici 20 è vicinissimo. La messa in onda avverrà ogni sabato in prima serata, a partire dal 20 marzo. La stagione di quest’anno prevede vi siano nove puntate e quindi una copertura L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Giornaleditalia : Stefano De Martino, nuova fidanzata: ecco chi è - tuttopuntotv : Amici 20, Stefano De Martino al serale? Maria De Filippi prende una decisione #amici20 #amici2020 - ElisaDiGiacomo : Serale Amici: Stefano De Martino potrebbe essere uno dei giudici - cice2308 : RT @banksblairs: STEFANO DE MARTINO COME GIUDICE, SI VOLA CON LA COPPA IN MANO LOLAA #Amici20 - cyaman89 : RT @bubinoblog: IL SERALE DI AMICI: STEFANO DE MARTINO, SABRINA FERILLI E CAN YAMAN IN GIURIA? -