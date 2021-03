SACE, Latini all’inaugurazione della nuova sede CDP a Bari: presenti sul territorio da 11 anni (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – “Come SACE siamo ormai presenti a Bari da 11 anni con un nostro ufficio che nel tempo ha saputo intrecciare solide relazioni con il territorio, in particolare con la Regione e Confindustria”. Così l’Amministratore Delegato di SACE Pierfrancesco Latini, intervenendo all’inaugurazione della nuova sede di CDP a Bari. “In Puglia, dove siamo al fianco di oltre 700 imprese, abbiamo mobilitato circa 400 milioni di euro di risorse, destinate a sostenere le attività di export e internazionalizzazione e la liquidità delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19”, ha aggiunto. Latini ha ricordato che la Regione è la terza realtà esportatrice del mezzogiorno con ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – “Comesiamo ormaida 11con un nostro ufficio che nel tempo ha saputo intrecciare solide relazioni con il, in particolare con la Regione e Confindustria”. Così l’Amministratore Delegato diPierfrancesco, intervenendodi CDP a. “In Puglia, dove siamo al fianco di oltre 700 imprese, abbiamo mobilitato circa 400 milioni di euro di risorse, destinate a sostenere le attività di export e internazionalizzazione e la liquidità delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19”, ha aggiunto.ha ricordato che la Regione è la terza realtà esportatrice del mezzogiorno con ...

